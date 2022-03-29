الزراعة: نحقق الاكتفاء الذاتى من البيض

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وخلال الاجتماع أكد القصير أن الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التى حققتها خلال السنوات الماضية حيث أصبحت تحقق حاليا الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض، كما أن الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة فى هذا المجال من خلال تخصيص مناطق لإقامة مشروعات ضخمة فى الثروة الداجنة.

وأشار إلى أنه فى ظل الظروف الراهنة محلياً وعالمياً وما ترتب عليها من تقلبات فى أسعار المحاصيل الزراعية وخاصة محصول الذرة المكون الرئيسى للأعلاف فإن الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلى من كافة المحاصيل الزراعية وحماية الكثير من الصناعات المحلية وبخاصة صناعة الدواجن.

وأضاف القصير أن الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة الموسم القادم، وذلك عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية التى تضمن للفلاح سعر عادل، كما تضمن توافر المحصول لمصانع الأعلاف.

وطلب وزير الزراعة من اتحاد منتجى الدواجن تحديد الكميات اللازمة من محصول الذرة، ووضع سعر له ضمان مع وضع آليات محددة للتسعير فى تاريخ الاستلام وأيضا تحديد آليات تضمن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد والمزارعين.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من مناقشة النقاط السابقة والوصول إلى النتائج التى ترضى جميع الأطراف وتحقق مصلحة المزارعين ومنتجى الدواجن وتضمن توافر المحصول بالسعر العادل.

‏فيما اقترح المهندس محمود العنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، أن يتم تحديد حد أدنى لسعر الذرة حتى يكون أمانا للفلاح، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان فى مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.