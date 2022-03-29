مياه أسيوط: حصول محطتى صدفا وبهيج على شهادة TSM للمرة الثانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد عن تجديد حصول محطتى (صدفا المرشحة وبهيج المرشحة) على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة (TSM) للمرة الثانية على التوالى، والتى يتم تجديدها كل عامين حفاظا على الأصول وزيادة كفاءة الإنتاج.





وأكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أهمية اتباع الإجراءات القياسية فى تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات لضمان استدامة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحا أن الشركة تسعى بكل جدية إلى تطبيق الإجراءات القياسية للمحطات.

وأضاف أن محطة مياه بهيج المرشحة البطيئة تمكنت من تجديد حصولها على شهادة الـTSM للمرة الثانية على التوالى والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيها، لخدمة قرى (بهيج، العدر، أولاد محمد) مركز أسيوط، والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 63 ل/ث لخدمة حوالى 35 ألف نسمة، والمتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 47 ألف مواطن بحلول عام 2050.

كما أضاف أن محطة مياه صدفا المرشحة نجحت أيضا فى تجديد حصولها على شهادة الـTSM للمرة الثانية على التوالى فى بتطبيقها لإجراءات السلامة والصحة المهنية وتدريب أبنائها العاملين التعامل السليم مع تسريب غاز الكلور الذى قد يحدث بصورة فجائية فى أى محطة من المحطات التابعة للشركة، وكيفية التعامل أيضا مع الأماكن المغلقة والضيقة، ومبادئ الاسعافات الأولية التى يمكن اتباعها.

وأوضح المهندس بهاء أبو النجا منسق عام الــ TSM أنه قد تم تجديد حصول محطة النزلة المرشحة على شهادة الـTSM وبذلك تكون محطات مياه (النزلة – صدفا – بهيج) قد تمكنوا من تجديد الحصول على شهادة الـTSM للمرة الثانية على التوالى، ويتم التخطيط لحصول 4 محطات كبرى جديدة (القوصية – الوليدية – منقباد – أبوتيج) على الشهادة لأول مرة طبقا للإجادة فى 5 ملفات وهى المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل، وتوافر المعايير الخاصة بالصيانة الدورية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، ومعايير الموارد البشرية المتمثلة فى مدى تقييم أداء العاملين وقطاع المعامل.