الرعاية الصحية تطلق مبادرة للكشف على قلب الأطفال حديثى الولادة بـ3 محافظات

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة للكشف عن العيوب الخلقية بالقلب لحديثى الولادة وذلك بعدد من منشآتها الصحية، وذلك بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».





وأوضحت الهيئة فى بيان لها اليوم، أن المبادرة تستهدف الكشف على الأطفال حديثى الولادة من عمر يوم وحتى عمر 28 يوم من الولادة، وذلك داخل 3 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتشمل مستشفيات «النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد، إيزيس التخصصى بمحافظة الأقصر، مجمع الإسماعيلية الطبى بمحافظة الإسماعيلية».

وتابع البيان، خلال المبادرة يتم استخدام أحدث الأجهزة الطبية للكشف على الأطفال حديثى الولادة، وذلك تلبية لاحتياجات فحص أمراض القلب الخلقية الحرجة للأطفال حديثى الولادة، حيث أن اكتشاف تلك الأمراض فى وقت مبكر يسهم فى علاجها وتلافى مضاعفاتها، ومن ثم تحسين صحة الأطفال، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.

وتدعو الهيئة، جميع المواطنين من قاطنى المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، التوجه للكشف على الأطفال حديثى الولادة من سن يوم وحتى 28 يوم من الولادة، داخل مستشفيات «النصر التخصصى ببورسعيد، إيزيس التخصصى بالأقصر، مجمع الإسماعيلية الطبي»، وذلك لأن الاكتشاف المبكر لعيوب القلب خطوة هامة للحفاظ على أطفال أصحاء، فيما يسرع اكتشاف الإصابة من التدخل الطبى السريع أو الشفاء التام.