الأوقاف: 30 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة إمام مسجد توفى فى الشرقية

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان وزارة الأوقاف اليوم أن الشيخ صالح على محمود محمد وافته المنية الأحد الماضى 27/ 3/ 2022م خلال تواجده بمسجد النقراشى بناحية أبراش بمركز مشتول السوق لإقامته شعائر صلاة العصر، مشيرا إلى أن وزير الأوقاف أوصى بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرة الشيخ وتوجيه مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ مجدى بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية لتقديم واجب العزاء للأسرة.

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