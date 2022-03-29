الهيئة العامة للرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيا لأطباء الأسنان (صور)

جدة - نرمين السيد - ويأتى التدريب بناء على توجيهات الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بتوفير كل التدريبات بمختلف التخصصات، وتماشيا مع رسالة الهيئة المتمثلة فى بناء قطاع رعاية صحية قوى ومستدام، وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبى المستمر لجميع العاملين فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ويستهدف التدريب رفع كفاءة ومهارات أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.

وارتكز البرنامج التدريبى على عدة محاور تضمنت استكشاف القنوات العصبية بأحدث التقنيات الحديثة فى طب الأسنان، حشو العصب، تنظيف القنوات العصبية، استخدام جهاز الروتارى.

انعقدت فعاليات البرنامج التدريبى بالإسماعيلية بالتعاون مع شركة Abbott العالمية، فيما تضمن التدريب عدة ورش عمل وذلك بحضور أطباء الأسنان من وحدات ومراكز طب الأسرة، والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وتولى تدريب أطباء الأسنان، الدكتور محمد صلاح عبد السلام، ماجستير ودكتوراة علاج جذور جامعة عين شمس.

وعقد التدريب تحت إشراف الدكتورة هبة عويضة -مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومشرف عام إدارة الأسنان وجراحة الوجه والفكين.

وبحضور:

المهندس محمد عبد اللاه المدير الإقليمى لشركة FkG السويسرية بالشرق الأوسط.

الدكتور على الجندى - عضو إدارة الأسنان بهيئة الرعاية الصحية.

الدكتور محمد شكرى - عضو إدارة الأسنان بهيئة الرعاية الصحية.

الدكتور محمد سراج - رئيس قسم الأسنان بفرع الهيئة بالإسماعيلية.

واستمرت فعاليات البرنامج التدريبى على مدار يومين بالتنسيق مع وحدة الدعم المعنوى ورضاء العاملين بالهيئة وإدارة التعليم الطبى المستمر.