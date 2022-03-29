عاجل- 5 مليارات دولار.. استثمارات قطرية جديدة فى مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، وعلى بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، وسالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسؤولين المصريين والقطريين.





تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما فى المجالات المختلفة. وانتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق فى المجالات كافة. وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، أشار الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالى قدره 5 مليارات دولار فى الفترة المقبلة.

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