/688896/رئيس-الوزراء-يلتقى-وزيرى-الخارجية-والمالية-بدولة-قطر

عُقد اليوم الثلاثاء، الموافق 29 مارس 2022 بالقاهرة، بجمهورية مصر العربية، اجتماع بين دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولى، وكلا من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، و على بن أحمد الكوارى، وزير المالية بدولة قطر، والسفير سالم بن مبارك آل شافى، السفير القطرى بالقاهرة، وبحضور السيدة الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسئولين المصريين والقطريين .

رئيس الوزراء يلتقى وزيرى الخارجية والمالية بدولة قطر

دوت الخليج

وقد تناول الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وينتهز الجانبان هذه المناسبة للإشادة بخطوة تشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلدين الشقيقين، بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة.

وفى إطار تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الشقيقين، يشير الجانبان إلى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

وكان الرئيس السيسي، تلقي أمس اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار.

وشدد رئيس الوزراء البريبطاني على أن الجانب البريطاني ، يحرص على الاستمرار في دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.