/688891/مصرللطيران-تسير-رحلة-خاصة-لنقل-مشجعى-المنتخب-الوطنى-إلى-السنغال

تواصل مصر للطيران راعي الكرة المصرية والناقل الرسمي للمنتخب والمشجع المصري دعمها للمنتخب الوطني حيث سيرت مصر للطيران صباح اليوم رحلة خاصة، رقم MS 3042، من مبنى الركاب رقم( ٣)، بمطار القاهرة الدولى، والمتجهة إلى مطار العاصمة السنغالية "داكار"، لنقل مشجعي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بأحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B787-9Dreamliner " " طائرة الأحلام " والتي تسع أكثر من ٣٠٠ راكبا ، وذلك لمؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذى يواجه نظيره السنغالى فى مباراة الإياب المؤهلة لنهائيات لكأس العالم لكرة القدم فى قطر ٢٠٢٢، والمقرر لها مساء اليوم.

دوت الخليج

مصرللطيران تسير رحلة خاصة لنقل مشجعى المنتخب الوطنى إلى السنغال

وتمنت الشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمي التوفيق والفوز للمنتخب القومى فى المباراة.

وكان الرئيس السيسي، تلقي أمس اتصال هاتفي من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بالروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار.

وشدد رئيس الوزراء البريبطاني على أن الجانب البريطاني ، يحرص على الاستمرار في دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.