مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى.. حادث سير يقلب حياة روبي

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يشهد مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى، المقرر عرضها مع بداية شهر رمضان المقبل، أحداث مشوقة ومثيرة، ظهرت خلال البرومو الدعائي للعمل، ما جعل الجمهور في حالة ترقب لعرض مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى

يعرض مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى مع بداية موسم الرمضاني المقبل الذي من المقرر أن تكون انطلاقته يوم السبت المقبل الموافق 2 من شهر ابريل، وذلك عبر قناة ام بي سي مصر، و ام بي سي مصر 2، كما يعرض مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى بدون فواصل إعلانية على منصتي شاهد الالكترونية ومنصة واتش إت الرقمية.

احداث مسلسل رانيا وسكنية الحلقة الأولى

تدور أحداث مسلسل رانيا وسكنية الحلقة الأولى حول تعرض روبي بطلة العمل لحادث سير مريع، يقلب حياتها رأسا على عقب، بعدما تتعرف على الفنانة مي عمر بعد الحادث خلال أحداث العمل، ويبدأ الثنائي في وضع خطط للقيام بعمليات نهب وسرقة، وتتوالى احداث مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى في ذلك الاطار.

أبطال مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى

يخوض بطولة مسلسل رانيان وسكينة الحلقة الأولى كلا من روبي، مي عمرو، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر مع بداية شهر رمضان.

آخر أعمال روبي الدرامية

جدير بالذكر أن آخر أعمال روبي مسلسل شقة 6، التي شاركت بطولته مع صلاح عبد الله ، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

وتدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.

بينما الفنانة مي عمر، مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي،وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.