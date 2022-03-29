/688888/النائب-أحمد-الأحمر--الفجوة-الموجودة-بين-النمو-السكاني-وحجم-الموارد-الطبيعية-تهدد-الأمن-القومي

أكد النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خطورة المشكلة السكانية باعتبارها تهديد مباشر للأمن القومي، و ذلك بسبب الفجوة بين النمو السكاني و حجم الموارد الطبيعية و الاقتصادية المتاحة.

دوت الخليج

النائب أحمد الأحمر: هناك فجوة بين النمو السكاني و حجم الموارد الطبيعية مما يهدد الأمن القومي

جاء هذا خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الإثنين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة و السكان و هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان و التضامن عن الدراسة المقدمة من النائبة الدكتورة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن سبل الحل تتلخص في ثلاث نقاط هي الإرادة السياسية، و هي متوفرة بدليل وضع الاستراتيجية الوطنية للسكان ٢٠١٥ - ٢٠٣٠، و المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ثانيا التنمية المستدامة و خاصة في المناطق الريفية التي تشهد أعلي معدلات نمو سكاني .

وأوضح أمين سر صحة الشيوخ، النائب عبد الماجد الاحمر، أن الدولة أطلقت مشروع تنمية الريف المصري - حياة كريمة، والذي يعتبر أكبر مشروع تنموي في العالم بتكلفة ٧٥٠ مليار جنيه، لافتا إلى أن غياب الإطار المؤسسي يمثل العائق الأكبر لمواجهة مشكلة النمو السكاني، لافتا إلى أن عدم وجود كيان مؤسسي يشرف و يراقب و يحاسب أجهزة الدولة علي ذلك القصور حيث تدار المشكلة بسياسة الجزر المنعزلة.

و كانتوطالب النائب احمد الاحمر، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة تدعيم و زيادة صلاحيات المركز القومي للسكان للقيام بهذا الدور المهم.

وهنأ عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.