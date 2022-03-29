عودة طارق لطفي ومي عز الدين بعد 12 سنة..ثنائيات مسلسلات رمضان 2022

/688887/عودة-طارق-لطفي-ومي-عز-الدين-بعد-12-سنةثنائيات-مسلسلات-رمضان-2022

يشهد موسم مسلسلات رمضان 2022 ظهور ثنائيات لأول مرة في الدراما الرمضانية وعودة لثنائيات قبل الـ 10 سنوات، وذلك من خلال أعمال من المقرر عرضها عقب أيام قليلة مع انطلاق موسم رمضان 2022.

دوت الخليج تستعرض ثنائيات مسلسلات رمضان

أمير كرارة وأمينة خليل

يتعاون الفنان أمير كرارة مع الفنانة أمينة خليل من خلال مسلسل العائدون المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية، وكانت الشركة المنتجة للعمل طرحت مؤخرًا البرومو التشويقي للعمل الذي يؤلفه باهر دويدار والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

ويشارك أمير كرارة، وأمينة خليل في بطولة مسلسل العائدون عدد من النجوم مثل محمود عبد المغني، وإسلام جمال، نبيل عيسى، ومحمد عز، محمد فراج، وجيهان خليل، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وآخرين.

عمرو سعد وصبا مبارك

بينما تشارك الفنانة صبا مبارك مع الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسل توبة الذي ينافس به ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وتقدم الأولى شخصية فتاة شعبية تدعى "إحسان" تعمل في متجر والدها بعد وفاته، وتعيش قصة حب من طرف واحد مع بطل العمل "توبة" وهو عمرو سعد.

ويضم مسلسل توبة المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، عدد من النجوم مثل عمرو سعد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وأسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح وتأليف ورشة من المؤلفين الشباب، وتدور أحداثه في منطقة شعبية في مدينة بورسعيد.

محمد رمضان ودينا الشربيني

ويظهر الفنان محمد رمضان، مع الفنانة دينا الشربيني لأول مرة في دراما رمضان من خلال مسلسل المشوار المقرر عرضه عبر شاشة قناة dmc الفضائية، في إطار من الدراما الاجتماعية الإنسانية التي تسيطر عليها الإثارة والتشويق.

ويجسدا الثنائي دور زوجين وهما ماهر وورد ولديهما طفل صغير يدعى رحيم، ويعملان باليومية في إحدى شركات الملاحة بمحافظة الإسكندرية، كما يواجهان الكثير من الصعوبات والأزمات بعد تورطهم في الإتجار بالأثار.

طارق لطفي ومي عز الدين

بعد مرور حوالي 12 عام، يعود الثنائي طارق لطفي ومي عز الدين للعمل معا من جديد من خلال مسلسل "جزيرة غمام”، ويشاركهما في العمل كلا من فتحي عبد الوهاب، محمد جمعة ورياض الخولي أحمد أمين، وفاء عامر، وغيرهم.

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ويشار أن “جزيرة غمام” يعتبر العمل الثالث الذي يجمعهما حيث عملا لأول مرة معا عام 2003 من خلال مسلسل "الحقيقة والسراب" الذي أخرجه مجدي أبو عميرة وكان العمل من تأليف سماح الحريرب.