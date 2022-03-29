غدا.. وسط البلد تحيي حفلًا غنائيًا ضخم على مسرح الزمالك

/688885/غدا-وسط-البلد-تحيي-حفلا-غنائيا-ضخم-على-مسرح-الزمالك

يستعد فريق وسط البلد، لإحياء حفل غنائي ضخم في يوم غدا الأربعاء الموافق 30 من شهر مارس، وذلك على مسرح الزمالك المقرر أن يقدموا خلاله عدد من الأغنيات التي حققت صدى واسع في أذهان الجمهور.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل وسط البلد على مسرح الزمالك

يقدم فريق وسط البلد خلال حفله المقرر أن يحييه غدا على مسرح الزمالك باقة من أفضل أغنياته مثل قربيلى وسط البلد وأنتيكا هيلاهوب وعم مينا ومجنون، أتكلمى بإمكان شمس النهار، ويأتي ذلك الحفل باعتباره اخر الحفلات التي يحيها النجوم قبل انطلاق موسم شهر رمضان المقبل.

حفلات مسرح الزمالك

الجدير بالذكر أنه يشهد مسرح الزمالك مهرجان موسيقي متنوع بين الطرب والروك والأندرجراوند والأفريكان والشعبي في أول تجربة من نوعها تشهدها القاهرة على مدار أسبوع كامل بمشاركة 17 حفل، كان آخرها حفل رضا البحراوي التي أقيمت يوم الأحد الماضي وحققت حضو جماهيري هائل، إذ تعد أولى إطلالاته الغنائية بمسرح الزمالك، ضمن فعاليات ليالي مهرجان أسبوع الزمالك الموسيقى.

وقدم عدد من الأغنيات مثل "جيت ع البايظ" و"محدش ليه خير عليا" و"احنا فين" مرورا بأغنيات "أبطال العالم" و"راح" والعرض الحي الأول لأجدد أعماله «آخرة الصحوبية».

فريق وسط البلد

هو فريق موسيقي مصري, يعتبر من أشهر الفرق الموسيقة التي نجحت في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، بدأ الفريق عام 1999 وسرعان ما اشتهر وأصبح لديه العديد من المعجبين في جميع أنحاء العالم العربي كما ظهر الفريق على شاشة السينما من خلال فيلمي ملاكي إسكندرية وعودة الندلة، ويتكون من 7 أعضاء.

أصدر الفريق ألبومه الأول في ديسمبر 2007 تحت عنوان (وسط البلد) وأشرف على تنفيذه الفنان الأمريكي داريل جون كينيدي ويحتوي على 10 أغاني.

ويأتي أعضاء الفريق على النحو الآتي: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها، وتعد من أهم الفرق التي لاقت تفاعلا كبيرا مع الجمهور.