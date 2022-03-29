«تشريعية البرلمان»تناقش 8 اقترحات برغبة مقدمة من النواب..اليوم

/688825/تشريعية-البرلمانتناقش-8-اقترحات-برغبة-مقدمة-من-النواباليوم

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس للجنة، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة ،حيث تناقش 8 اقتراحات مقدم من النواب .

دوت الخليج

مناقشة 8 اقتراحات برغبة مقدمين من النواب

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف محمد المغاوري، بشأن الزيادات التي طرأت على الرسوم في المحاكم لدرجة مبالغ فيها.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف محمد المغاوري، بشأن تأخر إعادة بناء مباني المحاكم بمدينة الزقازيق.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد احمد بدوي، بشأن عدم البدء في إنشاء محكمة بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال احمد، بشأن تطوير محكمة صدفا بأسيوط وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2021/2022).

كما تستكمال اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف محمد المغاوري، بشأن الزيادات التي طرأت على الرسوم في المحاكم لدرجة مبالغ فيها.

كما تستكمال اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف محمد المغاوري، بشأن تأخر إعادة بناء مباني المحاكم بمدينة الزقازيق.

كما تستكمال اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد احمد بدوي، بشأن عدم البدء في إنشاء محكمة بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

كما تستكمال اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال احمد، بشأن تطوير محكمة صدفا بأسيوط وإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2021/2022).

تفاصيل استكمال مناقشة الهدف من مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب

وتعقد الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لاستكمال الهدف من مشروع القانون الذي يعمل علي منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الخاضعة إلي احكام القانون وتعمل علي تنظيم واستمار العمل الاهلي الذي تم الأشارة الية بمهلة مؤقتة إضافية لمتابعة الأوضاع لأعطاء الفرصة كاملية وللتمتع بافة ما تضمنة القانون من مزايا وتسهيلات في جميع المؤسسات المجتمع الأهلي .