وزير النقل يلتقي نظيره التونسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تدعيم التعاون...

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظيره التونسي السيد /ربيع المجيدي لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور قيادات الوزارتين

في بداية الاجتماع اكد وزير النقل المصري على عمق العلاقات التي تربط بين الجانبين وان وزاره النقل المصرية تدعم التعاون وتبادل الخبرات في شتى مجالات النقل مع الجانب التونسي بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين وهو ما اكد عليه وزير النقل التونسي الذي أشار الى رغبة الجانب التونسي في التعاون بين الجانبين في كافة قطاعات النقل ومنها السكك الحديديه والموانئ البحريه والنقل البري والمناطق اللوجيستية

ثم استعرض الجانبان مقترحات التعاون فى مجال النقل البحرى المشترك من حيث تسيير خطوط ملاحيه بحريه بين مصر وتونس او بين مصر والدول الاوروبيه مرورا بتونس وكذلك تشجيع التعاون بين الشركات الملاحيه بالبلدين لتقديم خدمات شحن و الخدمات اللوجستيه بين موانئهما وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في هذا المجال بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجال السلامه البحريه وتطبيق الاتفاقيات الدوليه والاعتراف بالشهادات المتبادلة و التعاون في مجال التدريب والتعليم البحري وبحث سبل تعزيزه وتطويره من خلال المؤسسات المعنية بالبلدين مثل معهد تدريب الموانئ بالاسكندريه و معهد التدريب البحري بتونس وكذا التعاون في وضع اليه بين الادارات البحريه المعنية بالنقل البحري بين البلدين لتنسيق المواقف في المحافل الاقليميه والدوليه بما يخدم المصالح المشتركه للبلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتشغيل المحطات المينائية المختصه في الحاويات وبضائع الصب وحركه المسافرين والرحلات البحريه السياحيه

ثم استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك في قطاع النقل البري حيث أشار وزير النقل المصري الى الاهتمام الكبير الذي توليه وزاره النقل للربط مع دول الجوار والدول العربيه حيث يوجد ربط بري بين مصر والاردن والعراق من خلال شركه الجسر العربي وكذا يوجد ربط بين مصر والسودان عن طريقه المنافذ الحدودية مثل أرقين وقسطل والربط البري مع ليبيا عن طريق منفذ السلوم البري الجاري تطويره

وتباحث الجانبان في التعاون المشترك في قطاع النقل السككي وتم التاكيد على ضروري تفعيل اتفاقيه التعاون التي تم توقيعها بين الجانبين عام 2005 وخاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل التونسية لزيادة شبكة السكك الحديدية و رغبتها في تبادل الخبرات مع مصر في هذا المجال حيث اكد الفريق مهندس كامل الوزير على ان كافة امكانات وزارة النقل ستخدم التعاون المشترك لافتا الى تنفيذ خطة شاملة لتحديث ال 10,000 كيلو متر سكة الحالية و اضافه 2000 كيلومتر سكة من خلال إنشاء شبكه القطارات الكهربائيه السريعه

كما تم مناقشه التعاون في مجال المواد الجافه والمناطق اللوجيستية بين الجانبين و ضرورة التعاون المشترك وتبادل الخبرات حيث أكد وزير النقل المصري على ترحيبه بالتعاون في هذا المجال الهام مشيراً إلى انه جاري تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف والذي قارب على الانتهاء لافتا الى أهمية الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الكبيرة في المساهمة في زيادة حركة التداول في الموانئ البحرية، و زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ البحرية

وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعه التعاون في مختلف قطاعات النقل بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين