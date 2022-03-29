محافظ المنوفية يستقبل وزير القوى العاملة في بداية جولته بالمحافظة

استقبل اليوم الثلاثاء ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك في إطار جولته داخل المحافظة، لتسليم ٣٨٢٥ وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة، فضلا عن تسليم ٤٣ عقد عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة ،و كراسي متحركة وماكينات خياطة للمتدربين الراغبين في إقامة مشروعات وذلك في اطار مبادرة مصر بكم أجمل.
وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن جولة اليوم تتم في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها في حالات العجز الجزئي او الكلي او الوفاة. ، فضلاً عن رعاية أبنائنا من ذوي الهمم وتوفير فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة
من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مشيدا بدور الوزير في خدمة أبناء المحافظة ورعاية العمالة غير المنتظمة .
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