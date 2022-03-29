صندوق تطوير التعليم يوافق على إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، اجتماعا برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مُفوضًا عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد الحيوى الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والأعضاء، بمقر الوزارة.





فى بداية الاجتماع، أكد على أهمية دور الصندوق فى ربط كافة الجهات المعنية بالتعليم التكنولوجى، والتنسيق بينها لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة فى التخصصات الفنية، التى تُلبى احتياجات سوق العمل، وتُحقق مُتطلبات الثورة الصناعية الجديدة، فضلًا عن تقديم الدعم المالى والفنى للمشروعات التعليمية التكنولوجية، وكذا تقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مُدربين بكفاءة، تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الحيوى، عددًا من الموضوعات الهامة، تشمل: إعادة هيكلة صندوق تطوير التعليم، وكذلك تخصيص مبنى إدارى للصندوق بأحد مبانى جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بجنوب طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ومتابعة تطوير التعليم الفنى من خلال تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المُتكامل بالفيوم خلال العام المالى 2022-2023، بالإضافة إلى تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المُتكامل بأسيوط، خلال العام المالى 2022-2023 ، فضلاً عن تطوير التعليم الفنى من خلال تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المُتكامل بالفيوم خلال العام المالى 2022-2023 ، وكذلك متابعة تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجى المُتكامل بأسيوط خلال العام المالى 2022-2023.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد دراسة تفصيلية لمشروع ربط المرحلة الثانية من مدارس الخمس سنوات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالجامعات التكنولوجية.

كما وافق المجلس على إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية بحيث تضم جميع المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق.

وأحيط المجلس علمًا بالموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالأميرية.