كامل الوزير يبحث مع نظيره التونسى تدعيم التعاون فى النقل بين البلدين

جدة - نرمين السيد - التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس نظيره التونسى، ربيع المجيدى لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين فى مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور قيادات الوزارتين.





وأكد كامل الوزير عمق العلاقات التى تربط بين الجانبين وأن وزارة النقل المصرية تدعم التعاون وتبادل الخبرات فى شتى مجالات النقل مع الجانب التونسى بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين، وهو ما أكد عليه وزير النقل التونسى الذى أشار الى رغبة الجانب التونسى فى التعاون بين الجانبين فى كل قطاعات النقل ومنها السكك الحديدية والموانئ البحريه والنقل البرى والمناطق اللوجيستية.

ثم استعرض الجانبان مقترحات التعاون فى مجال النقل البحرى المشترك من حيث تسيير خطوط ملاحيه بحريه بين مصر وتونس أو بين مصر والدول الأوروبية مرورا بتونس وكذلك تشجيع التعاون بين الشركات الملاحيه بالبلدين لتقديم خدمات شحن والخدمات اللوجستيه بين موانئهما وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين فى هذا المجال، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون فى مجال السلامة البحرية وتطبيق الاتفاقيات الدوليه والاعتراف بالشهادات المتبادلة والتعاون فى مجال التدريب والتعليم البحرى وبحث سبل تعزيزه وتطويره من خلال المؤسسات المعنية بالبلدين مثل معهد تدريب الموانئ بالإسكندرية ومعهد التدريب البحرى بتونس، وكذا التعاون فى وضع آلية بين الإدارات البحريه المعنية بالنقل البحرى بين البلدين لتنسيق المواقف فى المحافل الإقليمية والدولية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وتبادل الخبرات فيما يتعلق بتشغيل المحطات المينائية المختصه فى الحاويات وبضائع الصب وحركة المسافرين والرحلات البحريه السياحية.

ثم استعرض الجانبان مجالات التعاون المشترك فى قطاع النقل البرى إذ أشار كامل الوزير إلى الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل للربط مع دول الجوار والدول العربية حيث يوجد ربط برى بين مصر والأردن والعراق من خلال شركة الجسر العربى، وكذا يوجد ربط بين مصر والسودان عن طريق المنافذ الحدودية مثل "أرقين" و"قسطل" والربط البرى مع ليبيا عن طريق منفذ السلوم البرى الجارى تطويره.

وتباحث الجانبان فى التعاون المشترك فى قطاع النقل السككى وتم التاكيد على ضرورى تفعيل اتفاقيه التعاون التى تم توقيعها بين الجانبين عام 2005 وخاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه وزارة النقل التونسية لزيادة شبكة السكك الحديدية ورغبتها فى تبادل الخبرات مع مصر فى هذا المجال، إذ أكد كامل الوزير أن كل إمكانات وزارة النقل ستخدم التعاون المشترك، لافتا الى تنفيذ خطة شاملة لتحديث الـ 10.000 كيلو متر سكة الحالية وإضافه 2000 كيلومتر سكة من خلال إنشاء شبكه القطارات الكهربائيه السريعة

كما تم مناقشه التعاون فى مجال المواد الجافه والمناطق اللوجيستية بين الجانبين وضرورة التعاون المشترك وتبادل الخبرات حيث أكد وزير النقل المصرى على ترحيبه بالتعاون فى هذا المجال الهام مشيرا إلى انه جارى تنفيذ ميناء السادس من أكتوبر الجاف والذى قارب على الانتهاء لافتا الى أهمية الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الكبيرة فى المساهمة فى زيادة حركة التداول فى الموانئ البحرية، وزيادة حركة التجارة والتداول فى الموانئ البحرية

وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لسرعه التعاون فى مختلف قطاعات النقل بما يحقق مصالح البلدين الشقيقين