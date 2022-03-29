الإمارات: «cop27» سيكون علامة بارزة فى سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير للمناخ

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بـ مريم المهيرى وزيرة البيئة وتغير المناخ الإمارتية، والوفد المرافق لها لبحث تعزيز التعاون الثنائى البيئى وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك على هامش مشاركتها بأسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد بدبى.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، عمق التعاون بين وزراتى البيئة المصرية والإماراتية لدعم العمل البيئى بالبلدين وهو ما يساهم فى توحيد الجهود لدعم العمل البيئى، خصوصًا فى ظل استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 واستضافة الإمارات مؤتمر المناخ التالى cop28 خلال عام 2023، مؤكدة أن مصر والإمارات تتحدثان بصوت واحد قوى لصالح المنطقة العربية والعالم أجمع من أجل حماية البيئة والتصدى لإثارة التغيرات المناخية.

كما أشارت وزيرة البيئة الإماراتية إلى عمق العلاقات والنجاح البناء بين دولتى مصر والإمارات، مثمنة قدرات وامكانيات مصر فى الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 والذى سيكون علامة بارزة فى سلسلة تاريخ مؤتمرات تغير للمناخ، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية فى تنظيم المؤتمرات الدولية البيئية.

كما استعرضت وزيرة البيئة، خلال اللقاء الجهود المصرية للحد من تلوث الهواء وتطبيق أساليب الحوكمة لضمان أفضل النتائج، لافتة إلى الإجراءات الفنية والتشريعية والتمويل لدعم الإصحاح البيئى بالقطاع الصناعى، بالإضافة إلى تطبيق نظام الرصد اللحظى لإحكام السيطرة على المنشآت الصناعية، ويقوم جهاز شؤون البيئة برصد مستمر لانبعاثات تلك المنشات بهدف السيطرة وإحكام الرقابة والتأكد من توافقها مع الحدود الآمنة المسموح بها قانونًا إلى جانب المساهمة فى خطط الإصحاح فى حالة المخالفة.

كما تناول اللقاء مناقشة التجربة المصرية فى إدارة ملف المخلفات والتى حققت فيها العديد من النجاحات، وتم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات فى مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمى فى إدارة المنظومة، مع وضع القطاع الخاص أمام مسؤوليته من خلال اتباع نهج المسؤولية الممتدة للمنتج لأول مرة فى مصر.

كما طالبت وزيرة البيئة الإماراتية بضروة التعاون المشترك لنقل الخبرات المصرية فى ملفى المخلفات والحد من تلوث الهواء إلى دولة الإمارات.

اتفق الوزيرتان خلال اللقاء على تحديد نقطة اتصال بين البلدين لدعم تعزيز التعاون بين البلدين خلال الفترة الحالية والمستقبلية.