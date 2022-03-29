بعد استجابة السيسى لها.. جيهان منصور: الرئيس بيحس بالغلابة (فيديو)

وقال خليل، خلال حلقة برنامجه "من مصر" الذى يقدمه على قناة "CBC"، إن عقد العمل مكتوب فيه "بتوصية من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى"، بالإضافة إلى راتب آخر بقيمة ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعى، وراتب آخر لوالدتها بقيمة 500 جنيه شهريًا.
من جهتها، وجهت جيهان منصور، خلال مداخلة عبر "سكايب" للبرنامج، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، نظير ما قدمه لها، كاشفة أنها ستتسلم عملها بداية شهر إبريل.
أضافت: "لما مضيت العقد حسيت بأنضف إحساس، والرئيس السيسى هو أنضف رئيس يقابل الشقيانين وأب حنون صح، رجل بيحس بالمواطن والغلابة الشقيانين"
استكملت المواطنة: "سلامى للرئيس السيسى وأتمنى أسلم عليه وأتمنى من ربنا يكتبلى الحج لى ولوالدتى ومش عاوزة حاجة تانى".
"من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.
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