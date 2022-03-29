إغلاق منشآت مخالفة وإزالة إشغالات فى حملة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات مكثفة على الأسواق والمحلات والكافيهات، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإزالة الإشغالات والتصدى لأى مخالفات وغلق وتشميع المنشآت غير المرخصة أو الملتزمة بإجراءات السلامة والصحة للحفاظ على سلامة المواطنين.





وذكر بيان حى غرب أن الحملات أسفرت عن إغلاق وتشميع 13 منشأة مخالفة وتحرير 36 محضرا متنوعا ما بين صحة وبيئة وأمن صناعى ورصد بيئى والتحفظ على 5ر1 طن من المعسل مجهول المصدر وتحصيل غرامات فورية بقيمة 29 ألف جنيه وإزالة 17 إعلانا تجاريا والتحفظ على 63 حالة إشغال. وأغلق حى الجمرك منشأة و 3 صيدليات لعدم وجود صيدلى مختص وإزالة 17 حالة إشغال وتحرير 15 إنذارا و26 محضرا متنوعا وإعدام منتجات غذائية مجهولة المصدر وتحصيل مبلغ 4500 جنيه غرامة فورية لعدم الالتزام بارتداء الكمامة ورفع 19 طن مخلفات.

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