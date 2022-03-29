وزير القوى العاملة يصل المنوفية لتسليم 3825 وثيقة التأمين التكافلى للعمالة

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، محمد سعفان وزير القوى العاملة، وذلك فى إطار جولته داخل المحافظة، لتسليم 3825 وثيقة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة، فضلا عن تسليم 43 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وكراسى متحركة وماكينات خياطة للمتدربين الراغبين فى إقامة مشروعات وذلك فى إطار مبادرة مصر بكم أجمل.





وقدم الوزير التهنئة للمحافظ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن جولة اليوم تتم فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها ضمن الفئات الأكثر احتياجا وحمايتها فى حالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، فضلاً عن رعاية أبنائنا من ذوى الهمم وتوفير فرص عمل لهم توفر لهم حياة كريمة. من جانبه رحب المحافظ بالوزير، مشيدا بدور الوزير فى خدمة أبناء المحافظة ورعاية العمالة غير المنتظمة.

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