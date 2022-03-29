وزيرة الهجرة تستقبل خبيرا فى الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات بأستراليا

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلا من المهندس رامى عازر الرئيس التنفيذى لشركة بابايروس الأسترالية، وتيد بيرت رئيس مجلس الإدارة بالشركة، وهبة نايل مديرة فرع الشركة بالقاهرة، بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولى، فى إطار التواصل مع رواد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".





وصرحت السفيرة نبيلة مكرم اليوم الثلاثاء، بأن هذا اللقاء يأتى فى ضوء دعم استراتيجية الدولة لدعم توطين الصناعات المختلفة فى مصر ونقل الخبرات المتعددة إلى الوطن، وصولا لأفضل استراتيجيات لطرح الفرص الغنية التى ممكن أن تقدمها شركة بابايروس الاسترالية للسوق المصرى.

وقالت وزيرة الهجرة، إن المقترحات والتوصيات التى شهدها اللقاء سيتم بحثها مع الجهات المعنية، للخروج بإطار واضح لتعظيم التعاون مع الخبراء والاستفادة من جهودهم والإعلان عن جميع النتائج والمشروعات التى سيتم تنسيقها مع مختلف الوزارات والهيئات خلال مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، مشيدة بجهود علماء وخبراء مصر تستطيع فى ضخ الاستثمارات فى السوق المصرى، والإسهام فى خطط التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل للمتخصصين فى مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب المهندس رامى عازر عن تقديره لجهود وزيرة الهجرة، ليس فقط فى ربط المصريين فى الخارج بوطنهم الأم ولكن أيضا لإشراكهم فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وأشار عازر إلى أن هذه هى الزيارة الثانية له إلى مصر بغرض توسيع نشاط الشركة ونقل التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعات الخضراء وتدوير المخلفات إلى أرض الوطن والتى تعد من المشروعات الرائدة عالميا.

ويعد المهندس رامى عازر من أبرز المشاركين فى مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وهو الرئيس التنفيذى لشركة بابايروس الأسترالية، والتى تمتلك براءة اختراع لتقنية وخطوط إنتاج تحويل مخلفات زراعات الموز إلى بدائل خشبية ولب ورق وكرتون وأسمدة سائلة وتصنيع أطباق كرتون لتعبئة الغذاء.