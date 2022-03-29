/688884/تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-لمواجهة-السنغال-اليوم

يستعد منتخب مصر لمبارته اليوم الثلاثاء، أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السنغال فى حراسة المرمي: محمد الشناوي. فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم – علي جبر – أحمد فتوح – عمر كمال. فى خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي. فى خط الهجوم: عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد. الجدير بالذكر أن حقق منتخب مص على ضيفه السنغالي 1 / صفر، يوم الجمعة الماضي، ضمن تصفيات كأس العالم. قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي. فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم. فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا. فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح. فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي. قائمة السنغال حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي" خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني". خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي". خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".

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