/688881/أمينة-خليل-وامير-كرارة-في-خطر-بعد-تكليفهم-بمتابعة-ملف-داعش-برومو-مسلسل-العائدون

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل برومو مسلسل العائدون

ظهر في بداية برومو مسلسل العائدون أمر تكليف بتشكيل مجموعة لمواجهة ملف داعش، ليكون من بينهم تلك المجموعة الفنان أمير كرارة والفنانة أمينة خليل التي تعرب عن سعادتها بالعمل في مصر، يظهر أمير كرارة في أكثر من مشهد يحارب به أشخاص إرهابيون سيطروا على أماكن كالمستشفيات.

واحتوى البرومو أيضا على التشكيل الإرهابي الذي يسعى الفنان أمير كرارة مع الفنانة أمينة خليل لمحاربته، وظهر أيضا في البومرو الرسمي لمسلسل العائدون دور الإعلام في رصد تلك القضية وتغطيتها، ما يجعلهم هما الآخرين في موضع الخطر، ومن المقرر ان تدور احداث طريفة بين الفنانة أمينة خليل وامير كرارة خلال المسلسل لتنتهي في النهاية بزواجهما.

أزمة مسلسل العائدون

جدير بالذكر أنه مر مسلسل العائدون بأزمة كبيرة بعدما روجت له المواقع الإخبارية، بأنه يعد الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة» الذي كان من بطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

مؤلف العائدون يكشف حقيقة استكمله لمسلسل هجمة مرتدة

لكن خرج مؤلف العمل ليفجر الحقيقة فقال في إحدى التصريحات التليفزيونية: «مسلسل العائدون قصة تانية خالص عن الجزء الأول من هجمة مرتدة وجايز الناس جالهم الاحساس ده لأن المسلسل من نفس اللون الدرامي لكن قصة منفصلة وليست إمتداداً لهجمة مرتدة، المسلسل يتناول فكرة العائدون من منطاق الإرهاب من الأوكار التي كانت قد تم تصميمها لملاذات أمنة للإرهاب»، مشيرا إلى أن الأحداث تتناول حقبة دارت أحداثها خلال الفترة من 2018 وحتى عام 2020 وهي فترة حديثه جداً وبالتالي الفترة الزمنية لم تتجاوز ثلاثة أو أربع سنوات.