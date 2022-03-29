/688880/تعرف-على-موعد-مباراة-الجزائرأمام-الكاميرون-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب منتخب الجزائر أمام نظيره نظيره الكاميرونى، والتي من المقرر إقامتها في تمامس الساعة التاسعة والنصف مساءً ، على ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تذاع مباراة الجزائر ضد نظيره الكاميروني عبر قنوات SSC5 HD

الجزائر تفوز علي الكاميرون

جاء هدف الفوز والمباراة في الدقيقة الأربعين من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية مقوسة من مخالفة من الطرف الأيسر لصالح الجزائر عن طريق يوسف البلايلي على رأس إسلام موسيماني الذي ارتقى وسدد كرة رائعة تصدى لها حارس المرمى لكنها سكنت الشباك.

بهذه النتيجة يقترب المنتخب الجزائري من حصد بطاقة التأهل إلى مونديال قطر 2022 على حساب الكاميرون.

يلتقي المنتخبين في الثلاثاء المقبل الموافق الـ 29 من مارس الجاري، في لقاء الإياب بين الطرفين، لحسم نتيجة مواجهتي الفريقين، والتي تعود بالأفضلية لمحاربي الصحراء.

تشكيل الكاميرون لمواجهة الجزائر

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: كولنز ، نجادوي ، كاسيتو، تولو

خط الوسط: جويت ، اونانا ، اونجلا

خط الهجوم: ايكامبي ، فينسينت أبو بكر ، موتينج

تشكيل الجزائر لمواجهة الكاميرون

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: رامي بن سبعيني / بن عيادة / عيسى ميندي / بدران / بن العمري

خط الوسط: يوسف بلايلي / زروقي / بن ناصر / رياض محرز

خط الهجوم: إسلام سليماني

قائمة الكاميرون لمواجهة الجزائر بتصفيات كأس العالم:

حراسة المرمى: سيمون أوموسولا، ديفيز إمباسي، فابريس أوندوا، أندريه أونانا.

الدفاع: كولينز فاي، أوليفيه مبايزو، مايكل نجادو، جيان كاستليتو، أمبرويز أوينجو، أونجويني جيروم، تولو نوهو، هارولد موكودي، بوي ساشا، جان كلود بيلونج، دوبلكس تشامبا.

الوسط: جونيور أونانا، مالونج كوندي، زامبو أنجيسا، صامويل أوم جويت، مارتن هونجالا، جيمس ليا سيليكي، يفن نيو، أولفييه نتشام، جياندو فوكس، أرناو دجوم، جايل أوندوا.

الهجوم: إنجاتيوس جانجو، كريستيان باسوجوج، إريك تشوبو موتينج، ستيفان باكوهين، كارل توكو إيكامبي، مومي نجاماليو، فينسنت أبو بكر، كلينتون نجي، ماري جون، كيفن سوني، ليندري تاوامبا.