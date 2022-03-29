28 اقتراح برغبة على طاولة شكاوى النواب..اليوم

/688808/28-اقتراح-برغبة-على-طاولة-شكاوى-النواباليوم

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عاطف ناصر رئيس اللجنة لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة، حيث تناقش 28 اقتراح مقدم من النواب.

دوت الخليج

28 اقتراح برغبة على طاولة شكاوى النواب

ويستعرض موقع دوت الخليج الاقتراحات المقدمةمن النواب كالتالي:

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال رصف مناطق حي غرب بمحافظة أسيوط، خاصة منطقة غرب البلد.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب إبراهيم نظير عبدالرحيم: الأول: بشأن حل مشكلة الازدحام المروري الشديد والمواقف العشوائية بمحافظة أسيوط. الثاني: بشأن توسعة الحيز العمراني بمركز القوصية - محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عمر حسنين، بشأن إنشاء مجمع خدمات بمدينة الخصوص- محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن تحويل قرية دمرو - مركز سيدي سالم- محافظة كفر الشيخ إلى مدينة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند رشاد، بشأن إنشاء مواقف سيارات (التاكسي) بجوار محطات الأتوبيس في محافظة الجيزة في أماكن محددة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن تغيير اسم شارع عمارات جامعة القاهرة إلى شارع هيئة التدريس- محافظة الجيزة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن رصف شارع مدرسة فاكو منطقة سوق المواشي - عزبة الحرايرى - بمدينة سمنود - محافظة الغربية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيمان خضر، بشأن فتح محور مروري يربط بين مدينة الزقازيق ومدينة القنايات- محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب إمام منصور حسن، بشأن تطوير موقف مركز فاقوس- محافظة الشرقية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن تطوير مركز التدريب المهني بمركز ايتاى البارود- محافظة البحيرة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن إنشاء موقف داخلي يربط القنطرة شرق بقرى شرق البحيرات (الأبطال- التقدم- السلام) - مركز ومدينة القنطرة شرق- محافظة الإسماعيلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عواجة، بشأن رصف طريق امتداد شارع التحرير- محافظة سوهاج.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن تطوير حديقة الحيوانات بمحافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء مصنع لإنتاج شرائح ألواح الطاقة الشمسية وإدراجه ضمن أولويات مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إنارة طريق ترعة الأحمدية بزمام مركزي الجمالية والمنزلة بمحافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري من خلف أبراج المهندسين ناحية موقف المعلمين - محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن توصيل خط تليفون أرضى لمنطقة غرب السكة بمدينة أبو تيج - محافظة أسيوط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبدالرحمن، بشأن توسعة الطريق الواصل بين مزلقان بلتان والوحدة المحلية ببلتان ومدخل طريق الأطرون - قرية كفر منصور - محافظة القليوبية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن عمل كوبري علوي أمام الكتلة السكانية المواجهة لقرى ميت العز وميت ناجى- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب فايق الزكي، بشأن ازدواج طريق بلقاس الستاموني- محافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن رفع كفاءة وتطوير طريق بورسعيد الإسماعيلية- محافظة بورسعيد.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء أحمد فاروق، بشأن دراسة إنشاء كوبري علوي وميدانين (دوار) أمام تقاطعات الطرق في منطقة ميناء دمياط البحري - محافظة دمياط.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هدى الطنباري، بشأن رفع كفاءة طريق الرافد الدولي الساحلي بين مدينة كفر الشيخ ومدينة بلطيم - محافظة كفر الشيخ.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالله مبروك، بشأن إضافة مخرج على المحور الجنوبي الجاري إنشاؤه جنوب محافظة بنى سويف.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن إنشاء كوبري مشاة بداية من الطريق السريع عند مدخل قرية الرياض – محافظة بنى سويف.

الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب إبراهيم أبو شعيرة: الأول: بشأن احلال وتجديد وحدة الشئون الاجتماعية بمركز ومدينة الشيخ زويد- محافظة شمال سيناء. الثاني: بشأن رفع كفاءة مبنى التأمينات الاجتماعية بحي الكوثر- مركز ومدينة الشيخ زويد- محافظة شمال سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن عمل مراكز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة الدقهلية.

الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي، بشأن إنشاء نادى رياضي واجتماعي لخدمة المواطنين من ذوى الإعاقة بأسيوط الجديدة - محافظة أسيوط.