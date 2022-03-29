وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميدانى والمنطقة المركزية العسكرية

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراحل إعداد وتأهيل المقاتلين المنضمين حديثاً لوحدات مكافحة الإرهاب شرق القناة بالجيش الثالث الميدانى، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للجاهزية القتالية للفرد المقاتل وتأهيله وفقاً لأحدث النظم القتالية الحديثة والمتطورة.

ومر القائد العام للقوات المسلحة على عدد من الأنشطة الرياضية والتعليمية المتنوعة التى يتم التدريب عليها بشكل يومى، حيث شاهد بياناً عملياً لطبيعة تنفيذ المهام بالأكمنة والتى عكست الكفاءة العالية التى يتمتع بها مقاتلوا الجيش الثالث الميدانى والتى تسهم فى تحقيق أقصى درجات الواقعية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى، حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بما يبذلوه من جهد وعطاء لرفعة شأن الوطن.

وأكد خلال اللقاء على أن تضحيات الأبطال من مقاتلى القوات المسلحة ستظل دائماً هى الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار والحفاظ على ماوصلت إليه الدولة المصرية من تنمية على كل الاتجاهات، كما أدار حواراً مع رجال الجيش الثالث الميدانى استمع إلى آرائهم واستفساراتهم فى العديد من المجالات، وأعرب عن سعادتة بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة فى إعادة بناء الوطن واستقراره.

وفى سياق متصل التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عدداً من القادة والضباط وضباط صف وجنود المنطقة المركزية العسكرية، ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما استعرض خلال اللقاء عدد من الموضوعات المرتبطة بجهود القوات المسلحة فى حماية الأمن القومى المصرى، وأدار حواراً مع مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة.