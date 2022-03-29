القوى العاملة: تعيين 2522 شابا من بينهم 17 قادرون باختلاف فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية قامت بتعيين 2522 شابا، من بينهم 17 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 8024 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 619 فرصة عمل للشباب من الجنسين.





وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها 9 منح مولود جديد، و4 منح زواج، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل، بإجمالى 33 ألف جنيه لـ 14 عاملاً من المسجلين، فضلاً عن تسجيل 1095 عامل غير منتظم جديد على المنظومة ليصل المسجلين إلى 23939 عاملا.

ومن جانبها أوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية فى تقريرها للوزير عن إنجاز المديرية خلال شهر فبراير الماضى، أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى المهارة 1980 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1488 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 8 شهادات قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 27 خطاب لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، ومنح 3 تصاريح تشغيل إضافى، فضلاً عن تجديد ترخيص عمل للأجانب.

كما قامت المديرية بالتفتيش فى مجال التفتيش العمالى وعلاقات العمل على 865 منشأة دوريا، وعمل 34 حملة تفتيش شامل ، وأسفر ذلك عن تحرير 195 محضرا، كما تم التفتيش على 81 منشأة يعمل بها 81 طفلا، وتم إنذار 22 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها ، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، وعمل 6 ندوات توعية فى مجال تنظيم الأسرة والسكان، وإجراء التفتيش على 329 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 195 محضر، وتم عقد 12 ندوة توعية، كما تم بحث 113 شكوى، ومنح 10 تراخيص المنشآت ، وإجراء 47 قياس ميدانى.

وفى مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 237 شكوى، تم تسوية 12 منها ودياً، وإحالة 45 للقضاء، وحفظ 109 شكوى، ومازالت هناك 71 شكوى تحت البحث والدراسة، وعمل معاينة للمنشآت التى تم تحرير محاضر لها بناء على طلب الجهات القضائية.

وأضافت مدير المديرية، أنه فى مجال التدريب المهنى، تم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى لـ 15 متدربا، وتم الإنتهاء من دورة تدريبية أخرى على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بعد نقلها إلى قرية كفر شبين - مركز شبين القناطر لـ 12 متدرباً ، وبدء دورة جديدة على نفس المهنة لـ 12 متدربة.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فى تلك المنشآت فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية على 400 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.