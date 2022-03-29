تأكيد السيسى التزام مصر بالسعى لدعم السلام بالعالم يتصدر صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى -خلال اتصال هاتفى تلقاه أمس من رئيس الوزراء البريطانى «بوريس جونسون»- استعداد مصر لبذل أية جهود ممكنة لصون السلام والاستقرار حول العالم.

تطرق الاتصال إلى استعراض سبل تنسيق الجهود بين مصر وبريطانيا حيال مختلف الملفات الدولية، حيث تم تبادل وجهات النظر مع رئيس الوزراء البريطانى بشأن تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية.

وأشاد الرئيس السيسى خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية فى العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات، مؤكدا الرئيس السيسى تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل وجهات النظر فى ظل التحديات المشتركة التى تواجه البلدين على المستويين الدولى والإقليمى، فضلا عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة فى أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية فى مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادى بين الجانبين، خاصة فى ضوء التحسن فى مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأنه تم التباحث أيضا بشأن استعدادات مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، خاصة فى ظل الرئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر، حيث أكد الرئيس السيسى أن مصر ستتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها المقبلة للمؤتمر للبناء على النجاح المتحقق فى مؤتمر جلاسجو، ولضمان الخروج بنتائج إيجابية تصب فى مصلحة دعم عمل المناخ الدولى.

وأشاد رئيس الوزراء البريطانى بالدور المهم الذى تضطلع به مصر فى إطار الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، مؤكدا تطلع بلاده لاستمرار التعاون مع مصر فى هذا المجال.

كما أشاد بوريس جونسون بالروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذى تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار.

وشدد على حرص الجانب البريطانى على الاستمرار فى دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التى تقوم بها مصر سعيا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أولوية ملف التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا، معربا عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك فى هذا الصدد فى ضوء الزخم المتواصل الذى تشهده العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، فضلا عن زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن فى المناخ الاستثمارى، وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسى أمس، «برونو لومير»، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، حيث طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون».

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجارى والاقتصادى، إلى جانب النظر فى آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة فى مصر، خاصة فى قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعى والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

ونقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى إلى الرئيس السيسى تحيات الرئيس «إيمانويل ماكرون»، مؤكدا حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية فى مختلف المجالات التى من شأنها أن تصب فى مصلحة العملية التنموية الجارية فى مصر، لاسيما فى ظل الجهود التى تبذلها مصر على جميع الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصرى فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مشددا على أهمية زيارته الحالية القاهرة بصفتها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلى للمشروعات الكبرى الواردة فى حزمة التمويل الشاملة التى تم التوقيع عليها بين البلدين فى يونيو 2021.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهد توقيع اتفاقية تمويل بين مصر وفرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد 55 قطارا مكيف الهواء للخط الأول للمترو، ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الخط، بقيمة 776.9 مليون يورو شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات، مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة، حيث ستقوم شركة «ألستوم» الفرنسية بتنفيذ المشروع، وتبلغ مدة القرض 40 عاما منها 15 عاما فترة سماح، و25 عاما فترة سداد بنسبة فائدة 0.0092%، ويبلغ إجمالى قيمة مساهمة الحكومة المصرية فى تمويل الصفقة مليارا و183 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة المكون المحلى فى التصنيع 13.3% من خلال التعاون مع مصنع «سيماف»، وقام بتوقيع العقد كل من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع إعلان نوايا بين وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسية؛ لتعزيز التعاون الاقتصادى والصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ووقع مشروع إعلان النوايا نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وبرونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادى الفرنسى، ويتضمن الاتفاق إنشاء منصة تعاون وتشاور لتعزيز النمو الاقتصادى، وتطوير قدرات الإنتاج الصناعى، «اللجنة الصناعية المشتركة» لتعزيز مشروعات التعاون بين الشركات، والمشاركة فى أنشطة اقتصادية وتجارية وابتكارية مفيدة للبلدين، والتعاون فى مجال الاستثمار، وتعزيز التعاون العلمى والتكنولوجى؛ لتطوير الشركات فى القطاعات الرئيسة الناشئة، وتعزيز الاتصال وزيادة الثقة، وتحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وشهد رئيس مجلس الوزراء أيضا، بحضور المهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسى بقيادة شركة «ألستوم» الفرنسية.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور عصام والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب الشركة الفرنسية أندرو ديليون، الرئيس الإقليمى لمناطق إفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا، ورامى صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة «ألستوم مصر» لمشروعات النقل.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تواصل السعى بخطى حثيثة للتوسع فى مجال الطاقة النظيفة واستخداماتها، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذا المجال، مع وضع مشروعات الوقود الأخضر على قائمة أولوياتها، والدفع نحو تنفيذ هذه المشروعات أحد مرتكزات استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة الوقود الأخضر.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «ميرسك العالمية»؛ بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومورتن بو كريستيانسن نائب رئيس الشركة، رئيس وحدة الحد من انبعاثات الكربون.

ووقع المذكرة المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالى، رئيسة مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و«هينيريتا تايجيسين»، والرئيس التنفيذى للأسطول والعلامات التجارية الاستراتيجية لشركة ميرسك العالمية «AP Moller ــ Maersk».

ويأتى التوقيع فى إطار استهداف الدولة مشروعات الطاقة النظيفة، التى تعمل على تنفيذها بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ 27 COP نوفمبر المقبل؛ حيث من المقرر أن يتم تنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، خاصة فى قطاع تموين السفن، بفضل ما تمتلكه مصر من موقع متميز ومقومات فريدة تجعلها رائدة فى هذه القطاعات.