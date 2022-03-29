وزير القوى العاملة يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية بـ«قناة السويس للحاويات»

جدة - نرمين السيد - وقع الاتفاقية عن الشركة ستيفين يوجالنجام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ومثل اللجنة النقابية كل من أحمد الجوهرى رئيس اللجنة، تامر غانم نائب الرئيس، ومحمد عبد الله الأمين العام، ومحمد على عبد الفتاح أمين الصندوق، وأحمد رجب سيد مساعد الأمين العام، وأحمد إبراهيم البحيرى مساعد أمين الصندوق، وأعضاء اللجنة: محمد السيد ابراهيم، محمد حسن أبو حشيش، ومحمد سمير الروضى، ومتولى البشبيشى، وعبد الرحمن العزبى.

فى مستهل كلمته قبل توقيع الاتفاقية، هنأ الوزير الحضور بقرب حلول شهر رمضان المبارك، مقدما ً الشكر لإدارة الشركة على اهتمامها الواضح بمصالح عمالها وتلبية كل احتياجاتهم، وذلك انطلاقاً من دورهم المهم والأساسى فى تحقيق النجاح للشركة فى جميع أعمالها، مشددا على أنه لولا العمال ما كانت الشركة لتحقيق أى إنجاز، وعلى نفس المنوال لولا الشركة ما كان يوجد عمال.

وشدد الوزير على ضرورة التمسك ببعضنا البعض وعدم التخلى عن تحقيق مصالح بعضنا البعض بالتوازى، مقدما الشكر لكل العاملين داخل الشركة على حرصهم لبذل الجهد لاستمرار زيادة الإنتاج والتزامهم بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للوزير، والفريق المعاون من إدارات الوزارة، على جهودهم ودعمهم المستمر للشركة والعاملين بها، لافتا فى هذا الصدد إلى أنه لولاها لما كنا وصلنا إلى الاتفاق الذى توصلنا إليه مع ممثلى العمال لنكون قادرين على دعم الاقتصاد المصرى بأداء قوى وأفضل خلال الفترات المقبلة.

بدوره قدم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة الشكر والتقدير للوزير، على الجهود المبذولة لتحقيق المفاوضة مع إدارة الشركة للوصول إلى اتفاق مرضى يحقق الطلبات والاحتياجات ولا يضر بمصالح المنشأة بما يحقق النفع العام على جميع الأطراف.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار حرص الطرفين على استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتحقيق شروط وظروف عمل أفضل للعاملين، فى إطار من الثقة والاحترام المتبادل بينهما، فضلا عن رغبة الشركة فى تحسين أوضاع أبنائها من العاملين ودعم استقرارهم المهنى والاجتماعى وتلبية طلباتهم.

واتفق الطرفان على تعديل بنود الراتب الإجمالى الشهرى التعاقدى لجميع العاملين بالشركة اعتبارا من أول يناير 2022، وذلك من خلال ضم بند بدلات أخرى إلى بند الراتب الأساسى الشهرى واستحداث بند بدل مسكن وبند بدل مأكل وبند بدل ملبس، مع الحفاظ على بند بدل طبيعة العمل وبند منحة عيد العمال.

كما اتفق الطرفان على سريان بنود الأجر على جميع العمالة الحالية بالشركة فى تاريخ إبرام هذه الاتفاقية مع التزام الشركة بالحفاظ على كافة المزايا العينية الحالية.

ونصت الاتفاقية على استحقاق منحة شهر رمضان المعظم لجميع العاملين بالشركة بنسبة المدة التى قضوها فى خدمة الشركة خلال العام محل التوزيع وفقا للراتب الشهرى الشامل بدلا من استحقاقه وفق الراتب الإجمالى الشهرى التعاقدى، ويتم صرف هذه المنحة قبل حلول شهر رمضان المعظم مرة واحدة سنويا طوال فترة سريان هذه الاتفاقية.

كما نصت الاتفاقية على تحقيق مزايا للعمل بنظام الورديات، وحافز الإنتاج، واستمرار العمل بقيمة مساهمة الشركة فى وثيقة التكافل المقدمة للعامل فى حالة الوفاة أو العجز الكلى أو برنامج التقاعد المبكر أو الاستقالة الاختيارية، فضلا عن تحمل الشركة نسبة 50% من النسب المستحقة للتأمين الصحى الشامل على العاملين وأسرهم المخاطبين بأحكام قانون التأمين الصحى الشامل ابتداء من يناير 2022.

حضر توقيع الاتفاقية من جانب الشركة محمود حسين عبد الله ايوب الرئيس التنفيذى للعمليات، وهانى سمير محمد حسن النادى رئيس قطاع العلاقات الحكومية، ومحمد السيد العربى خليل النقيب رئيس القطاع المالى، وسوناى موكرجى رئيس القطاع التجارى، وسامح إبراهيم على حجاج مدير الموارد البشرية، ومهند احمد مختار ريحان مدير العمليات، وأشرف إبراهيم أحمد عبد الشافى مدير الإدارة الهندسية، ومحمد أحمد محمد يوسف مدير الشؤون القانونية.