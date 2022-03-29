موجز دوت الخليج: أسعار الذهب اليوم.. وموعد مباراة مصر والسنغال

جدة - نرمين السيد - علق خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، على الأنباء والتقارير التى نشرتها عدد من وسائل الإعلام مؤخرا عن خطط البارسا لضم الفرعون المصرى النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الإفتاء تستقبل رمضان بـ كتاب إلكترونى.. اعرف كل تفاصيله موسم توريد القمح.. الزراعة تكشف المواعيد والتفاصيل (فيديو) مسؤول بـ هيئة قناة السويس: ممر القناة آمن لجميع سفن العالم (فيديو) انقطاع خدمة الإنترنت فى أوكرانيا.. اعرف السبب إجراء بريطانى جديد ضد العملية الروسية فى أوكرانيا الاستخبارات البريطانية: روسيا تبدأ نشر مقاتلى «فاجنر» شرق أوكرانيا وزير الخارجية الأمريكى يصل المغرب كورونا فى العالم.. كوفيد يواصل ضرب 6 دول بكل قسوة تحطم طائرة فى المكسيك وإعلان عدد الضحايا والمصابين روسيا عن إمداد أوروبا بالغاز: لسنا جمعية خيرية روشتة طاهر أبو زيد لـ اقتناص السنغال فى داكار مباراة مصر والسنغال.. إجراء من مصطفى غربال تجاه تقنية الفار رئيس برشلونة يكشف حقيقة عودة ميسى اتحاد الكرة: كيروش يعمل 18 ساعة يوميا.. ومتفائلون بـ تأهل المنتخب هل ينضم محمد صلاح إلى برشلونة؟.. رئيس البارسا يوضح أحمد الكاس: هذا اللاعب سيكون له دور كبير فى تأهل مصر لـ كأس العالم فائق حسن يتغزل فى زوجته أصالة.. ماذا قال؟ مسلسلات رمضان 2022.. طرح البرومو التشويقى لـ العائدون (فيديو) ويل سميث يجدد اعتذاره لـ كريس روك بكلمات مؤثرة (صورة) إيرادات Spider-Man No Way Home تصل إلى رقم صادم الدوم.. الفائز فى مسابقة التمثيل: هذه أصعب لحظة مرت علىَّ (فيديو)

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