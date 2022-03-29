/688878/موعد-مباراة-تونس-أمام-منتخب-مالي-والقنوات-الناقلة

يدخل منتخب تونس مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيره مالى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي فى رادس، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 فى قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة تونس أمام منتخب مالي، عبر قنوات SSC6 HD

وحقق منتخب توسن الفوز على نظيره مالى في لقاء الذهاب بهدف نظيف في معقل الخصم، ويلعب الإياب على الملعب الأوليمبي حمادي العقربي.

ويبحث نسور قرطاج عن المشاركة السادسة في تاريخه في كأس العالم والثانية على التوالي بعد مونديال 2018.

قائمة تونس لمواجهة مالي

حراسة المرمى: بشير بن سعيد– أيمن دهمان– علي الجمل– معز حسن

فى خط الدفاع: ديلان برون– أسامة الحدادي– بلال العيفة– منتصر الطالبي– نادر غندري– محمد دراجر– حمزة المثلوثي– علي عبدي– علي معلول

وسط الملعب: إلياس السخيري– فرجاني ساسي– غيلان الشعلالي– عيسى العيدوني– محمد علي بن رمضان– أنيس سليمان– حنبعل المجبري– يوسف المساكني– وهبي الخزري– نعيم سليتي– مرتضى بن وناس– سعد بقير .

خط الهجوم: عصام الجبالي - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين الجزيري - مرتضى بن وناس.

نتيجة مباراة تونس وبوركينا فاسو

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على نظيره تونس بنتيجة 1/0، ضمن مباريات دور الثمانية من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وبدأ المنتخب التونسي المباراة بشكل أفضل وأستحوذ على مجريات اللقاء، وهدد مرمى بوركينا فاسو ولكن نجح الحارس في الحفاظ على شباكه.

وهددت بوركينا فاسو مرمى المنتخب التونسي عن طريق المرتدات التي شكلت خطورة، وفي أخر دقيقة قبل نهاية الشوط سجل دانجو واتارا هدف بوركينا من مرتدة أستغلها وراوغ مدافعي تونس، وتقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.