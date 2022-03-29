/688877/موعد-مباراة-البرتغال-أمام-مقدونيا-الشمالية-فى-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب البرتغال مباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيره مقدونيا الشمالية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا الربع مساءً، على ملعب "دراجاو" معقل فريق بورتو، فى المباراة النهائية للملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم.

ويرصددوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة البرتغال أمام مقدونيا الشمالية، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

فيما شارك منتخب البرتغال والشمالية في الملحق الأوروبي بعد احتلالهم المركز الثاني في مجموعاتهم بالتصفيات، حيث وقع المنتخب البرتغالي المركز الثاني خلف المنتخب الصربي، في المجموعة الأولى، بينما جاء منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة من التصفيات.

وحقق المنتخب المقدوني الفوز ضد حساب إيطاليا في الدور نصف النهائي من الملحق الأوروبي من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم وذلك بهدف سجله ألكسندر تراجكوفسكي في الدقيقة 92.

نجح المنتخب البرتغالي من افتتاح التسجيل المبكر في المباراة في الدقيقة الـ 15 عن طريق أوتافيو، وسجل ديجو جوتا الثاني في الدقيقة الـ 42 من خلال رأسيه قوية.

قلص المنتخب التركي التهديف في الدقيقة الـ 65 عن طريق بوراك يلماز، والذي أهدر ركلة جزاء لفرق بلاده في الدقيقة الـ 85 بتسديده قوية أعلى العارضة.

أكد البرتغالي على التأهل إلى الدور النهائي من ملحق تصفيات كأس العالم، بتسجل الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع عن طريق ماتيوس تونيز.

تشكيل منتخب البرتغال أمام تركيا

حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: رافاييل جيريرو، خوسيه فونتي، تياجو دانيلو، ديوجو دالوت.

خط الوسط: برناردو سيلفا، جواو موتينيو، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أوتافيو هنريكي، ديوجو جوتا، كريستيانو رونالدو.

رونالدو عن موعد إعتزاله كرة القدم

وقد كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد منتخب بلاده ومهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن رأيه حول الإنتقادات الأخيرة التي تعرض لها من قبل الجميع والأخص من لاعبي كرة القدم والإعلام.

وقال رونالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "من الصعب أن أقول إنني لا أريد المزيد، لأنني إذا كنت في نادِ يمنحني الفرصة للفوز بالمزيد من الألقاب، فلما لا؟ وفي المنتخب الوطني أيضًا".