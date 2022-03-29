/688876/موعد-مباراة-منتخب-مصر-أمام-السنغال-والقنوات-الناقلة

يستعد منتخب مصر لمباراته اليوم الثلاثاء، أمام نظيره السنغال، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة منتخب مصر أمام السنغال في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات أون سبورت.

وقد تأهل منتخب مصر من على صدارة المجموعة السادسة في دور السابق على حساب ليبيا والجابون وأنجولا، فيما جاء منتخب السنغال على صدارة المجموعة.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

أرقام مصطفي محمد ومروان حمدي

خاض مصطفي محمد 22 مباراة فريق جالاتا سراي التركي، أحرز 6 أهداف، أسيست 3،مشاركة 968دقيقة .

فيما مروان حمدي 12 مباراة خاضها، أحرز 6 أهداف ، أسيست واحد، 1069 دقيقة شارك فيها في جميع المباريات مع سموحة

وفضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ضم مروان حمدي مهاجم سموحة عن محمد شريف مهاجم الأهلي و أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات عند فقدان الكرة، وتنفيذه تعليمات الجهاز الفنى.