حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 30 -3-2022

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:عليك ان تكون أكثر التزاما بالقوانين الخاصة بالعمل و ان لا تتجاهلها

عاطفياً:تصرفات الحبيب الغير مبالية تشعرك بالتوتر.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:الفوضى تعم مكان عملك اليوم مما يشعرك بالانزعاج و التوتر

عاطفياً:ان كنت تنوي الارتباط فلا تؤجل هذا القرار أكثر.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:مستقبلك المهني هو كا ما يشغل بالك هذه الفترة و تفكر جديا بالبحث عن عمل أفضل

عاطفياً:لا تجد الدفء و الحنان في علاقتك الحالية مع الحبيب.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:قد يحدث اليوم شجار بينك و بين رئيسك في العمل كن حذرا من تصرفاتك و تحلى بالصبر

عاطفياً:تبحث عن علاقة عاطفية جاده و لكنك لا تجد الشخص المناسب.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:تشعر بالطمئنينة بعد العديد من التطورات الايجابية التى تحدث اليوم

عاطفياً:مشكلتك أنك لا تعرف كيف تعبر لمن تحب عن حقيقة مشاعرك.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:تحاول ان تتبع مصدر جديد للاستثمار في مجال العقارات

عاطفياً:عليك أن تقدر الظروف الصعبة التى يمر بها الحبيب هذه الفترة.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:عليك أن تكون أكثر جدية في تعاملك مع الأمور التى تتعلق في علاقات العمل

عاطفياً:تواجه الحبيب اليوم ببعض الشكوك التى تنتابك تجاهه.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:قد تتجادل اليوم مع أحد زملاء العمل مما يسبب لك مشكلة معه

عاطفياً:تشعر انك تعاني كثيرا مع علاقتك العاطفية.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:تواجهك اليوم مشكلة لا تعرف كيف تحلها حاول ان تلجأ الى شخص متخصص

عاطفياً:مشكلتك انك تدخل في علاقات عاطفية عشوائية.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:تحصل اليوم على مكافأة بسبب قيامك بعمل رائع تستحق عليه الثناء

عاطفياً:حاول ان تختصر الجدال اليوم مع الحبيب كي لا تقع في مشاكل معه.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:عليك أن تجد مخرجا سريعا من مشكلة وضعت نفسك بها اليوم في العمل

عاطفياً:عليك ان تحاسب نفسك على تصرفاتك قبل ان تحاسب الحبيب.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 30 -3-2022

مهنياً:تعيد فتح أحد الملفات القديمة و تحاول أن تبحث من خلالها على حلول فعالة لوضع الشركة

عاطفياً:لا تكرر أخطاء الماضي مع الحبيب و كن أكثر حذرا.