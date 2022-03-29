أحمد كريمة يكشف عن أفضل الأعمال فى رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال خلال حوار مع الإعلامى يوسف الحسينى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن شهر رمضان يمثل قيمة عظيمة لدى المسلمين تتمثل فى أمور ثلاثة، أولها إنزال القرآن الكريم سواء إجمالًا من تحت عرش الرحمن إلى السماء الدنيا، أو تفصيلا على مدار 23 عامًا".

وتابع الدكتور أحمد كريمة: "الأمر الثانى هو أن النبى محمد صلى الله عليه وسلم جاءه الأمر بالنبوة فى رمضان ليبلغ الناس ما نزل إليهم من ربهم".

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر: "الأمر الثالث هو أن هناك شعائر للعبادة ينفرد بها شهر رمضان، أولها الصيام ثم إن صلاة القيام أو التراويح تكون فى هذا الشهر الكريم دون غيره، وهنام نوع من الصدقت تسمى صدقات الأبدان وهى صدقة الفطر".

واستكمل: "أيضًا، العمرة فى رمضان تعادل حجة، كما أن ليلة القدر وهى سيدة الليالى، وهذا زخم عظيم يمتاز به هذا الشهر، والتعايش معه لا يكون بالمآكل والمشارب ولكن المقصد هنا هو الزخم الوجدانى".