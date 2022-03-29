مسؤول بـ هيئة قناة السويس: ممر القناة آمن لجميع سفن العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، إن الرئيس السيسى كان يوفر دعمًا لجهود تعويم "إيفر جيفن" بعد عرض كل التفاصيل الخاصة بهذا الصدد من قبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وتابع القبطان رضا شحاتة: "كان لدينا تحديان أولهما تعويم السفينة وكان النجاح الذى حققه العاملون بالهيئة هدية للشعب المصرى"، مستكملًا: "التحدى الثانى كان التخلص من تكدس الذى سببه جنوح إيفر جيفن، والذى أسفر عن توقف 422 سفينة، وبالفعل تم العمل على مدار 24 ساعة فى ستة أيام دون توقف وأنجزنا هذه المهمة بنجاح".

وأردف: "هناك خطة استراتيجية لتطوير القناة وفقا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى للفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، والأعمال بدأت منذ جنوح أيفر جيفن حتى وقتنا هذا، لتطوير التوسع والازدواج والمحطات.. والممر آمن لجميع السفن حول العالم".