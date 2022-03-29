حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن عن ظاهرة مؤثرة بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم "الثلاثاء" طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الشمالية.





ووفقًا لـ "الأرصاد، فإن الطقس حار على جنوب الصعيد، بارد فى فترات الليل والصباح الباكر على الأنحاء كافة.

أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، ويرتفع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة، ويرتفع الموج فيه من مترين إلى 2.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 13

الإسكندرية 22 12

وادى النطرون 23 12

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 13

دمنهور 23 12

بلطيم 22 11

مطروح 20 10

السلوم 23 11

سيوة 24 09

بورسعيد 21 13

دمياط 20 12

الزقازيق 25 13

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 25 11

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 13

نخل 27 06

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 24 14

شرم الشيخ 29 17

الغردقة 28 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 26 12

بنى سويف 26 12

المنيا 27 11

أسيوط 27 12

سوهاج 28 11

قنا 30 12

الأقصر 33 13

أسوان 34 14

إدفو 35 15

أبوسمبل 34 14

الوادى الجديد 33 14

شلاتين 31 15

أبو رماد 30 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 27 17