/688875/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، مباريات هامة فى مختلف منتخابات العالم، والتي من أبرزها مواجهة منتخب مصر أمام السنغال ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم

يخوش منتخب بولندا ضد نظيره السويد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 9:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 2 HD Premium

يخوض منتخب البرتغال ضد نظيره مقدونيا الشمالية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة 9:45 مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

يخوض منتخب نيجيريا ضد غانا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات على قناة SSC4 HD

يخوض منتخب السنغال ضد نظيره مصر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قنوات أون سبورت.

يخوض منتخب تونس ضد نظيره مالي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات SSC6 HD

يخوض منتخب المغرب ضد نظيره جمهورية الكونغو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات SSC4 HD

يخوض منتخب الجزائرضد الكاميرون، والتي من المقررإقامتها في تمام الساعة التاعسة والنصف مساءً، عبر قنوات SSC5 HD

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يخوض منتخب اليابان ضد فيتنام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 12 ظهراً، عبر قنوات SSC7 HD

يخوض منتخب إيران ضد نظيره لبنان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواده والنصف ظهراً، عبر قنوات SSC3 HD

يخوض منتخب الإمارات ضد كوريا الجنوبية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3:45 عبر قنوات SSC5 HD

يخوض منتخب عمان ضد نيظره الصين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات SSC6 HD

يخوض منتخب سوريا ضد نظيره العراق، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، عبر قنوات SSC7 HD

يخوض منتخب السعودية ضد استراليا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنوات SSC7 HD

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

يخوض منتخب تشيلي ضد نظيره أوروجواي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الاربعاء، عبر قنوات beIN Sports HD Xtra 1

يخوض بيرو ضد باراجواي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الاربعاء، عبر قنوات beIN Sports HD 2

ييخوض بوليفيا ضد البرازيل،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الاربعاء، عبر قنوات فجر الأربعاء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

يخوض الإكوادور ضد الأرجنتين ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف فجر يوم الاربعاء، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium