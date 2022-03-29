موسم توريد القمح.. الزراعة تكشف المواعيد والتفاصيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "من مصر"، والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر فضائية "سى بى سى".

وأكد القرش أن مشروع الصوامع ساعد فى زيادة معدلات تخزين القمح، لافتا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين خلال موسم توريد القمح لحل أى مشكلات أمام المزارعين.

وأشار متحدث الزراعة إلى أن موسم توريد القمح 2022 سيبدأ أول شهر أبريل المقبل رسميا، لافتا إلى أنه يوجد أكثر من 400 نقطة للتجميع.

وأكد متحدث الزراعة إلى أن مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" تنفذها وزارة الزراعة تخفيفا عن المواطنين بأسعار مخفضة لجميع السلع، متابعا: "هدفنا المساعدة مع وزارة التموين لاستقرار الأسعار".

وكشف عن أن هناك 191 منفذا ثابتا لـ مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، فى جميع أنحاء الجمهورية فضلا عن سلسلة منافذ متنقلة.