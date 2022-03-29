/688800/شباب-النواب-تناقش-طلب-رشا-أبو-شقرة لإحلال-وتجديد-ملعب-نادى-بولاق-الدكرور

تعقد لجنة الشباب والرياضة، اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، لمناقشة موضوعـات طلبـات الإحاطـة المقدمـة من النائبة رشا أبو شقرة بشأن إحلال وتجديد ملعب نادى بولاق الدكرور، و تعطيل افتتاح مركز شباب كفر طهرمس.

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كما تناقش اللجنة طلب النائب نادر عبده صديق، بشأن:

تدهور معظم مراكز الشباب والرياضة في قرى مركزي العياط والبدرشين. عدم وجود مركز شباب بقريتي كفر الرفاعي وكفر الضبعي بمركز العياط.

يذكر أن وفد من تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، شارك في المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الإجتماعية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية تحت عنوان " الشباب والإدارة المحلية".

حضر المائدة المستديرة، محمد أنور السادات رئيس الجمعية، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وريتشارد بروبست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت، حيث بدأت المائدة المستديرة بجلسة بعنوان "مستقبل الإدارة المحلية.. اللامركزية بين الواقع والمأمول"، والتي أدارها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب السابق، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كمتحدثين.

وأكد المشاركون في الجلسة، علي أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية ووجود أحزاب قوية قادرة علي التأهيل والتدريب علي المحليات، وأشادوا بما تقوم به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من تنظيم تدريبات للمحليات في كافة المحافظات .

واختتمت الفعاليات بجلسة بعنوان "دور المحليات في مكافحة الفساد وإقرار النزاهة والشفافية "، والتي أدارتها إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب احمد علي كمتحدثين، واستقر الحضور علي ضرورة التحول الرقمي للمحليات في ظل وجود كوادر حقيقية قادرة علي تطبيق التحول الرقمي .