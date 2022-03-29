/688874/ويل-سميث-يعتذر-عن-صفعه-مقدم-حفل-الأوسكار-كنت-مخطأ-وأشعر-بالحرج

اعتذر الفنان ويل سميث عن تعديه على مقدم حفل الأوسكار والفنان الكوميدي كريس روك وصفعه، بعدما تنمر على زوجته بسبب معاناتها من مرض الثعلبة.

دوت الخليج يرصد اعتذار الفنان ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار.

ويل سميث يبرر سبب تعديه على مقدم حفل الأوسكار

وقال ويل سميث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر، كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر، النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة جادا الطبية كانت أكثر من أن أتحملها وكان رد فعلها عاطفيًا".

وتابع: "أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس كنت خارج الخط وكنت مخطئا أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه، لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف".

ويل سميث يعتذر لأكاديمية الأوسكار

وأضاف: "أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم، أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد، يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا".

ويل سميث يصفع مقدم حفل الأوسكار

كان الممثل ويل سميث قام بصفع زميله «كريس روك» على المسرح، قبل تسلمه جائزة أفضل ممثل، بعد نكتة وسخرية من «روك» عن تساقط شعر زوجة «ويل سميث» جادا بينكيت سميث، لإصابتها بالثعلبة، وفي حين ظهر «روك» مبتسما خلال إلقاء النكتة، فإن «ويل سميث» بدا غاضبا ولام زميله في صوت قوي سمعه جمهور الحفل ومتابعوه وهو يلقنه درسا ويقول له «لا تعبث مع زوجتي».

ويل سميث يتسلم جائزة الأوسكار

وبعد دقائق من الواقعة صعد سميث إلى المسرح لتسلم جائزة أوسكار كأفضل ممثل عن فيلم "King Richard" والد لاعبتي التنس الأمريكيتين سيرينا وفينوس ويليامز.

وقال الفنان العالمي ويل سميث: "أعلم أننا من أجل أن نفعل ما نفعله يجب أن نتحمل الإساءة وأن نتحمل أن يتحدث عنا الآخرون، في هذه الصناعة، ستجد أناسا يقللون من احترامك ويجب أن تتلقى ذلك بابتسامة وأن تمثل أن كل شيء على ما يرام".