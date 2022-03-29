الإفتاء تستقبل رمضان بـ كتاب إلكترونى.. اعرف كل تفاصيله

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن "الكتاب الإلكترونى"، هو عبارة عن كتيب لطيف يتضمن خطة رمضانية محكمة تعين المسلم على اغتنام شهر رمضان المبارك في الطاعة والعمل الصالح، كاشفة أنه يتناسب مع كل الأعمار.

ولفتت إلى أن فكرة الكتاب الإلكترونى جاءت من خلال تطلع دار الإفتاء المصرية، لوضع خريطة رمضانية، تتضمن أهم الطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في سائر أيام الشهر المبارك، لتكون عونًا له على استغلال كل دقيقة من الشهر الكريم، فيما فيه الخير والصلاح له.

ويشتمل الكتاب الإلكترونى على 5 أبواب تشرح بالتفصيل كيفية استغلال كل دقيقة من هذا الشهر الفضيل، وكيفية تقسيم العبادات والطاعات، وقراءة القرآن الكريم، وفعل شتى أنواع الصالحات.