تطبيق المستقبليات على الأفراد.. فى ورشة عمل بـ إعلام القاهرة

جدة - نرمين السيد - الورشة تقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وإشراف الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الأستاذة بقسم الصحافة.

ويشارك فى ورشة العمل الفريق الأكاديمى من أقسام الصحافة والتليفزيون والعلاقات العامة.

وتهتم الورشة بـ تطبيق علم المستقبليات على الأفراد، من خلال عرض بعض التصورات المستقبلية التى أعدها مجموعة الباحثين المشاركين، وتبدأ بالكلمة الافتتاحية التى تلقيها الدكتورة هويدا مصطفى، ثم محاضرة حول علم المستقبليات لـ الدكتورة عواطف عبدالرحمن.

ويليها الجلسة الثالثة التى تشتمل على العروض الأفقية وعرض تصورات بعض المشاركين.

وفى يوم غد الأربعاء، تبدأ ورشة عمل كلية الإعلام بعرض التجارب البحثية، ثم الجلسة الثانية للعروض الأفقية واستكمال عرض التصورات المستقبلية للباحثين، ثم يلى كل ذلك الجلسة الختامية وإعلان التصورات.