أسما إبراهيم لـ دوت الخليج: "سوسن بدر دي أمي والناس بتبالغ في أجور ضيوف البرنامج"

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حلت الإعلامية أسما إبراهيم ضيفة على موقع دوت الخليج، وفي لقاء خاص صرحت عدد من التصريحات التي تخرج للنور لأول مرة، وكان منها ما يخُص حياتها الشخصية ومنها من له علاقة ببرنامجها الناجح حبر سري وما يتعلق بضيوفه من النجوم الكبار.

دوت الخليج ينقل لكم حديث أسما إبراهيم عن سوسن بدر بعد استضافتها في برنامج حبر سري وأجور النجوم في البرنامج

أسما إبراهيم تتحدث عن الفنانة سوسن بدر بعد استضافتها في برنامج حبر سري

استضافت الإعلامية أسما إبراهيم النجمة سوسن بدر في إحدى حلقات حبر سري على قناة القاهرة والناس، وأوضحت أسما أنها كانت مستعدة للتعمل الرسمي مع نجة كبيرة بحجم سوسن بدر، وفوجئت أثناء استعداها للتصوير أن رئيس التحرير محمد الشواف يخبرها بأن سوسن تتحدث عنها وتقول كم هي تحبها وتتابعها في برنامج حبر سري، وقالت أسماء: "دخلت لاقيتني قاعدة قدام مامتي قمة في الذوق واللذاذة والطيبة، هي أم، وشخصيتها في أبو العروسة هي شخصيتها الحقيقية".

أسما إبراهيم تكشف عن رأيها في الفنانة أصالة

أعربت أسما إبراهيم خلال لقاءها مع موقع دوت الخليج، عن مدى حبها للفنانة أصالة، وقالت: "قابلتها في المطار وأخدتها بالحضن؛ أنا بحبها قوي"، وبعدها تحدثت أسما إبراهيم عن صفات أصالة الجيدة وقالت: "جميلة وطيبة قوي وعلى نياتها"، وبعثت لها برسالة حب عبر موقع دوت الخليج، وهنأتها بزواج ابنتها الوحيدة شام الذهبي الذي كان منذ يومين، وأوضحت مدى فخرها لاستضافت أصالة في برنامج حبر سري الموسم الأول.

أسما إبراهيم عن أجور النجوم المنتشرة على السوشيال ميديا: "بطلوا مبالغة"

عندما سألنا الفنانة أسما إبراهيم عن حقيقة أجور الفنانين في حلقات حبر سري السابقة، وأن بعض الناس تزعم أن أجر النجم أحمد السقا وصل إلى مليون جنيه، جاء ردها كالتالي: "أولًا أنا ماليش علاقة بالأجور دي حاجة تخص القناة، ثانيًا الأجور مابتوصلش للمبالغ دي، وبقول للناس بطلوا مبالغة بقى".

وفي نفس السياق، تحدثت عن قرار نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وقالت: "كدا كدا ماحدش بيجي لحد كادو حتى لو أحنا أصحاب"، وقالت أن من الممكن أن يعود هذا القرار بالنفع على القناة.