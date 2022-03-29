إلقاء نظرة الوداع على جثمان الكاردينال الأنبا أنطونيوس نجيب

جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمان الكاردينال أنطونيوس نجيب، وذلك فى كاتدراية السيدة العذراء بمدينة نصر، حيث تتلى الصلوات بحضور كهنة ورهبان وراهبات الكنيسة الكاثوليكية.





وتقدم النائب الرسولى، كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائبه، ومجلس شورى المطرانية، وكافة مؤسساتها، ورهبانيتها، وشعبها بخالص التعازى القلبية، ويرفعوا الصلوات الحارة مع الكنيسة، لراحة نفس مثلث الرحمات، غبطة البطريرك الكاردينال الأنبا انطونيوس نجيب. الرب يعزى الكنيسة كلها.

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