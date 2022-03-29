/688870/أكاديمية-الأوسكار-تدين-صفعة-ويل-سمييث-لزميله-كريس-روك-بسبب-زوجته

أصدرت أكاديمية الأفلام المعنية بجوائز الأوسكار بيانًا تدين فيه الممثل الأمريكي ويل سميث لصفعه زميله الفنان الكوميدي ومقدم البرامج كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار أول أمس الأحد.

دوت الخليج يرصد تحرك أكاديمية الأوسكار تجاه اعتداء ويل سميث على زميله.

الأوسكار تحقق في واقعة ويل سميث

وأكدت الأكاديمية في بيان لها، على أنها سوف تبحث المزيد من الإجراءات بما يتفق مع قانون ولاية كاليفورنيا، ومعايير الهيئة للسلوك.

واقعة ويل سميث بحفل الأوسكار

كان ألقى كريس روك دعابة على مسرح الأوسكار، تنمر فيها علي جادا سميث زوجة ويل سميث، حيث قال إنه ينتظر مشاهدتها في جزء جديد من فيلم G.I. Jane والذي يتناول قصة سيدة تحلق رأسها بعد انضمامها للبحرية الأمريكية وهو الفيلم الذي لعبت بطولته ديمي مور

ليصعد سميث إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022 وصفع روك بعد أن أدلى الممثل الكوميدي بمزحة عن جادا بينكيت سميث.

ويل سميث يفوز بالأوسكار

وفاز نجم هوليوود ويل سميث بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم "كينغ ريتشارد"، حيث يؤدي شخصية والد ومدرب بطلتي التنس سيرينا وفينوس وليامز.

وفي كلمته، عقب تسلمه الجائزة، قال ويل سميث: «أود أن أشكر سيرينا وفينوس ويليامز على ثقتهما بي وسماحهما لي بمحاكاة هذه القصة».

وبكى ويل سميث قائلًا: «في هذه المهنة، يتوقع الناس أنك ستبتسم وتصمت عندما يقللون من شأنك».

واعتذر ويل سميث أثناء خطابه قائلًا: «أعتذر للأكاديمية. الحب يجعلك تفعل أشياء جنونية. أتمنى أن تدعوني مجددًا».

ويلارد كارول سميث جونيور، الشهير بـ ويل سميث ولد في فيلادلفيا 25 سبتمبر 1968، تمتع بالذكاء منذ طفولته، ظهر حبه للفن وهو في سن الـ 12 حيث بدأ يغني فن الراب وقام بتشكيل فرقة.

معلومات حول ويل سميث

ومن الغناء اتجه الأمريكي ويل سميث إلى السينما فشارك في أفلام كبيرة ولكن بأدوار ثانوية صغير حتى جاءت أهم محطات حياته عندما شارك في فيلم “Bad Boys” الذي يعتبر نقلة فنية كبيرة في حياته، ومن بعدها قدم أعمالًا، تُعد من أفضل أفلام الأكشن والدراما والكوميدية في هوليوود.

حقق الممثل الأمريكي ويل سميث شهرة متواضعة في عالم الغناء ونال شهرة كبيرة عالميًا وعربيًا بعد دخوله عالم التمثيل، حيث استطاع تجسيد كافة الأدوار باحترافية كبيرة ومصداقية عالية.

حصدت افلام ويل سميث على جوائز عديدة حيث حققت إيرادات كبيرة أمام شباك التذاكر، فمجرد ظهوره في الفيلم هو سبب رئيسي وكافي لإنجاحه.