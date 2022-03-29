صادم.. أسما إبراهيم تكشف لـ دوت الخليج سبب بكاء أحمد السعدني في برومو حبر سري رمضان 2022

/688866/صادم-أسما-إبراهيم-تكشف-لـ-تحيا-مصر-سبب-بكاء-أحمد-السعدني-في-برومو-حبر-سري-رمضان-2022

دوت الخليج يكشف السر وراء بكاء أحمد السعدني في برومو برنامج حبر سري رمضان 2022.

أحمد السعدني يجهش بالبكاء بسبب طليقته

وأوضحت خلال ندوة تكريمها بموقع دوت الخليج أن سبب بكاء السعدني يرجع إلى عرض صورة طليقته وأم أولاده الراحلة عليه خلال حلوله ضيفًا على إحدى حلقات البرنامج.

أحمد السعدني يتألق في منورة بأهلها

على الصعيد الآخر، تألق الفنان أحمد السعدني مؤخرًا في مسلسل «منورة بأهلها» الذي يتكون من 10 حلقات، في إطار من التشويق والغموض حول التحقيق في جريمة قتل شاب يدعى «مهاب» داخل منزله، لتحاول النيابة كشف الغموض المحيط بالحادث من خلال مجموعة من قصاقيص الصور.

مسلسل «منورة بأهلها» بطولة النجوم ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، محمد حاتم، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، عمر رزيق، وبلال التونسى.

ويخوض أحمد السعدني السباق الرمضاني 2022 بمسلسل «بطلوع الروح» من بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، والتي حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022.

يتحدث أحمد السعدني عن دور عمر الذي يجسده في المسلسل، فيقول "هو إنسان من أصول بسيطة وكان متفوقاً في دراسته، فحصل بناء على ذلك على منحة دراسية في الجامعة الأميركية، وكان غريباً عن هذا المحيط، لكنه من الأساس شاب ملتزم، يُعجب بـروح لكنه إعجاب من طرف واحد فقط منذ أيام الجامعة".

ويضيف: "بعد ثورة 30 يونيو ومع طرد الاخوان، ينزح مع النازحين، وهناك سيتعرف المشاهد إلى تفاصيل غريبة، أعتقد أنها ستكون جديدة عليه".

ويشير إلى أن "اللقاء بين روح وعمر سيكون لقاء طال انتظاره، وسيتبع ظهور عمر في حياتها مجدداً أحداث كثيرة ومهمة، في مسلسل مليء بالمواجهات بين عدة أطراف"، لافتاً إلى أن "الشخصية تحمل مفاجآت كثيرة، يكتشفها المشاهد تباعاً في خلال الحلقات".

سبب وفاة طليقة أحمد السعدني

جدير بالذكر أن توفت طليقة أحمد السعدني وأم أبنائه، أمل سليمان، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة عام 2019.

ونقلت أمل إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة تسببت في وفاتها.

الفنان السعدني لديه طفلان من طليقته الراحلة هما ياسين وعبد الله، وشهدت الحياة الزوجية للثنائي العديد من الخلافات، حيث لم تفلح محاولات الأهل في حل الخلافات التي نشبت بينهما ما تسبب في انفصالهما قبل سنوات.