/688853/كانت-أوفر-وهيدفع-تمنها-رايا-أبي-راشد-تعلق-على-صفعة-ويل-سميث-وتكشف-تحويله-للتحقيق

علقت الإعلامية المعروفة رايا أبي راشد على ما قام به ويل سميث نجم هوليود الشهير، بصفع مقدم حفل الأوسكار المعلق الكوميدي كريس روك، أمام الحضور بعد إلقاء مزحة سخيفة على زوجة الأول جادا بينكيت سميث.

دوت الخليج يرصد رد الإعلامية رايا أبي راشد على صفعة ويل سميث لكريس روك أثناء تقديمه حفل الأوسكار

رايا أبي راشد تعلق على صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار

أشارت رايا أبي راشد أن الحضور ظنوا أن قيام ويل سميث سيكون للمزاح، وأن هذه الصفعة مجرد شو، ولكن مع متابعة ملامح سميث الغاضبة وتألم كريس روك بعدها أكد للجميع أنها حقيقية، خاصة بعدما أهانه بعنف أمام الحضور بعد عودة للجلوس بجانب زوجته، وقالت رايا أن رغم أن النكتة كريس روك كانت غير لائقة، إلا إن تصرف ويل سميث كان زيادة وسوف يندم عليه ويدفع ثمنه، كما وصفت أبي راشد ردة فعل ويل أنها "غير موزونة".

وأكدث ابي راشد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة mbc أن أكاديمية الاوسكار قامت بتحويل ويل سميث للتحقيق ومن المقرر أن تكون عقوبته أن يسحب منه الاوسكار.

ويل سميث يغضب بسبب نكتة سخيفة أهان بها مقدم حفل الأوسكار زوجته

قام ويل سميث نجم هليود المعروف بضرب كريس روك مقدم حفل الأوسكار على مسرح دولبي في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، بعد إلقائه نكتة أهانت زوجة ويل وهي جارا سميث، قام بإهانة مقدم الحفل بصوت عالي وسط الحضور بعدما عاد ويل للجلوس إلى جانب زوجته ، وكان الجميع يعتبرونها مزحة حتى رأوا وجه ويل سميث الغاضب، وكم تألم كريس بعدما تلقى الصفعة من سميث، في حفل مهم مثل الأوسكار المذاع على قنوات العالم أجمع.

ويل سميث يفوز بجازة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل

فاز ويل سميث بالأوسكار لأول مرة، عن فئة أفضل ممثل دور أول عن دوره في فيلم الملك ريتشارد، يُعتبر هذا هو الترشيح الثاني له، المستوحى من قصة حقيقية، كما نُقلت بعض المشاهد كما هي من أبطالها الحقيقيين، وقد صرح ويل بعد تسلمه الأوسكار، أنه استلهم شخصية ريتشارد ويليامز من والده، حيث أن كلاهما من نفس الجيل ولهما نفس الأفكار والقناعات والأهداف، ورغم أن الفيلم ينصر أصحاب البشرة السوداء، إلا أن ريتشارد نفسه كان هدفه الوحيد جني المال من وراء بنتاه التاني كان يدربهما على إحتراف لعبة التينيس.