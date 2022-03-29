/688868/نشرة-أخبار-الفن-اسما-ابراهيم-تكشف-لتحيا-مصر-حقيقة-خضوها-لعمليات-تجميل-حبس-حمو-بيكا-وعمر-كمال-سنة-وهذه-تعليقات-النجوم-على-واقعة-ويل-سميث

شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين الموافق 28 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

حقيقة خضوع اسما ابراهيم لعمليات تجميل

حلت الإعلامية اسما ابراهيم ضيفة على موقع دوت الخليج والذي كشفت من خلاله حقيقة خضوعها لعمليات تجميل، فقالت: مابحبهاش.. ليه ألعب في وشي لما ممكن أنام كويس واهتم بصحتي، وأنا وشي كدا من وانا صغيرة"، وردًا على الشائعات التي خرجت وقت صدور البرومو الأول لبرنامج حبر سري، الذي ظهرت في بعض لقطاته بوجه ممتلئ أكثر من العادي، فقالت: "كنت قبلها واخدة أجازة وقعدة في البيت باكل براحتي فتخنت، دا تُخن مش نفخة وشي".

حبس حمو بيكا وعمر كمال سنة بسبب مهرجان انتي معلمة

أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الاثنين، حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة، وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما، وذلك بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء للتربح منه بسبب فيديو «انتي معلمة».

تعليقات نجوم الفن على واقعة ويل سميث

تفاعل عدد كبير من نجوم الوسط الفني مع واقعة ويل سميث التي أصبحت حديث السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، بعد الصفعة القوية التي وجهها الفنان العالمي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وكان من بينهم الفنان أحمد العوضي الذي كتب: «بوكس قليل عليه»، وكتبت هيفاء وهبي عبر موقع انستجرام: «لو عنا كان شارك معه بالمزح، وإذا سألته ليه ما دفعت عني، كان قالها حبيبتي لشو نبين مقهورين ونعمله قيمة؟»، بينما كتب حسن الرداد: «مالك اويل احكيلي.. أنا شايفك مضغوط مهموم».

وكان تعليق رايا أبي راشد الاكثر أهمية بينهم إذ قالت خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: «كنا فكرنها شو ولكن بعد ماشوفنا ملامح ويل سميث الغاضبة بهذا الشكل عرفنا إن الصفعة حقيقية، ورغم إن نكتة كريس روك غير مستحبة، إلا إن رد فعل ويل سميث كانت أوفر ومش متوازنة وهيندم على اللي عمله»، وأكدت ابي راشد أن أكاديمية الاوسكار قامت بتحويل ويل سميث للتحقيق مشيرة إلى أن العقوبة إن وجدت ستكون سحب الاوسكار منه.

موعد عزاء الراحل عهدي صادق

وكشف الفنان منير مكرم في تصريح خاص لـ دوت الخليج عن موعد ومكان عزاء عهدي صادق الذي وافته المنية اليوم الاثنين بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 71 عام، قائلًا: " يوم الأربعاء بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة من 6 لـ 10 مساءً".